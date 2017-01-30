toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
image213826250.jpg
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная
11 февраля 2017 года состоятся городские игры «Водное поло».
30.01.2017 г.
8b2992fbf4e1ef915c27dc693b667011_w960_h2048.jpg

11 февраля 2017 года состоятся городские игры «Водное поло».

Приглашаем молодежные команды города принять участие. За информацией обращаться в сектор по молодежной политике администрации города. Тел. 2-58-02

Положение о проведении городских игр «Водное поло-2017»
 
1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
30.01.2017 г.
BPR2.jpg1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
Уважаемые жители Амурского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!

Глава городского поселения
«Город Амурск»                                 Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов                    Л.Е. Кавелина
 
Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!)
30.01.2017 г.
26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий  г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.
По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:
2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.
3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.
4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.
5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.
Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».
 Всего в мероприятии приняли участие 147 человек.
Подробнее...
 
Уважаемые амурчане!
30.01.2017 г.
Правительством Хабаровского края объявлены конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.
Положения о предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".
В одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей. Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта.
Подробнее...
 
Методические разъяснения по вопросам получения гражданами "дальневосточного гектара"
30.01.2017 г.
Методические разъяснения по вопросам получения гражданами "дальневосточного гектара" в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(по состоянию на 20 января 2017 г.)
 
Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён.
27.01.2017 г.
gripp.jpgУважаемые амурчане!
Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Амурском муниципальном районе  расценивается как предэпидемическая. Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года превысил средний многолетний уровень.
В январе 2017 года эпидемический порог заболеваемости  ОРВИ и гриппом не превышен, но отмечается  значительный рост заболеваемости  (1 неделя: ОРВИ - 91 чел., 2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети  -75,4%, из них  организованные – 46,5%, школьники-32,3%.
Грипп - это вирусное инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба, головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли.
Подробнее...
 
Записаться на прием в Пенсионный фонд можно через интернет
27.01.2017 г.
pfr.pngНа сегодняшний день большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома, используя «Электронные сервисы» на сайте ПФР es.pfrf.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
 Однако иногда все же требуется личное посещение органов Пенсионного фонда, например, чтобы подать заявление, предоставить оригиналы документов, получить консультацию у специалиста. В этом случае можно воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, которая доступна как гражданам, так и страхователям. Для этого в разделе «Электронные сервисы» нужно выбрать «Запись на прием» и заполнить необходимые поля. Далее – выбрать удобный день и час посещения специалиста ПФР.
 Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по записи, то ее следует отменить, либо перенести визит на другое время. Это можно сделать там же – в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи» в голубом прямоугольнике справа.
 Предварительная запись на прием позволяет избежать очередей и сэкономить время. Это очень удобно для занятых граждан, у которых каждая минута на счету.
 Пользоваться данным сервисом можно и без регистрации на портале Госуслуг, так же как и заказать различные справки, направить в ПФР обращение, задать вопрос, найти клиентскую службу или посчитать будущую пенсию на «Пенсионном калькуляторе».
 
С 1 февраля увеличатся страховые пенсии и ЕДВ федеральных льготников
26.01.2017 г.

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год**. Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии.

Подробнее...
 
Регистрация недвижимости по новым правилам
25.01.2017 г.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и государственном реестре прав. Единый реестр в первую очередь позволяет ускорить процесс регистрации прав на объекты недвижимости.
Подробнее...
 
Изменим жизнь к лучшему!
25.01.2017 г.
20 января в г. Комсомольске – на – Амуре состоялось замечательное мероприятие  - муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края (выездная площадка в г. Комсомольске – на – Амуре). В нём приняли участие представители различных некоммерческих организаций Хабаровского края: Ассамблеи народов Хабаровского края, организации «Молодёжный ресурсный центр» и др., а также сотрудники Правительства Хабаровского края. В форуме активно участвовали и наши земляки – амурчане. В рамках мероприятия были проведены экспертная сессия, два тренинга и дискуссионная площадка, а также представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из краевого бюджета. Чем только не занимаются наши активные сограждане!
Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Результаты 1 - 10 из 1843
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика