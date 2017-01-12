Вниманию работников и работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города Амурска: с 1 января 2017 года вступило в
силутрехстороннееСоглашение о регулировании трудовых отношений
в Хабаровском крае
Комитет по труду и занятости Правительства Хабаровского края
сообщает, что 29 декабря 2016 г. подписано Соглашение между Союзом
"Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов",
Региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского
края" и Правительством края на 2017 – 2019 годы.
По информации ФГБУ «Дальневосточного УГМС» 11-12 января 2017
г. в северных районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском,
Ульчском, Николаевском, районе им. П. Осипенко) ожидается сильный снег, местами
очень сильный снег, местами метель усиление ветра порывы до 23-28 м/с.
Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск» 2-53-01, 2-52-94
С 2011 года Фонд "Сколково" при поддержке
Правительства Российской Федерации проводит на ежегодной основе Стартап Тур
(Open Innovations Startup Tour), который зарекомендовал себя как самый
масштабный федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов,
развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких
технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России и
странах СНГ.
Хабаровск вошел в топ 20-ти городов, отобранных в ходе
онлайн голосования, которые в 2017 году будут принимать региональный Open
Innovations Startup Tour.
Стартап Тур пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года и
обещает стать знаковым мероприятием для всего Дальневосточного региона, а также
привлечь известных международных спикеров и продемонстрировать возможности
стартапов в создании инновационных технологий.
5 января волонтёры нашего города собрались, для того, чтоб
поздравить друг друга с наступающим праздником Рождества. Начался вечер с
воспоминаний о добрых делах минувшего года. Волонтёры детских и молодёжных организаций
«Городской волонтёрский отряд», «Радуга добра», «Бумеранг», «Каламбур»,
«Казачок», «Синяя птица», «ПроЧтение» в течение года реализовывали социальные
проекты, принимали участие в социальных акциях, были первыми помощниками во
всех городских мероприятиях. Держа в руках «Свечу добра», каждый вспомнил о
добрых делах, которые были сделаны в минувшем году.
Волонтёры нашего города не только хорошо работают, но и
умеют хорошо отдыхать. Ребята активно включились в игровую программу, с
удовольствием выполняли самые сложные игровые задания.
За чашечкой горячего чая поздравляли всех собравшихся с
Новым годом и Рождеством, даря друг другу самые добрые пожелания.
Завершением встречи волонтёров стал хоровод вокруг ёлки на
центральной площади города, в который были вовлечены все желающие.
Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем
Российской печати!
Роль средств массовой информации в развитии общества и
государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию,
которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы
отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является
выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.
Желаем вам новых творческих свершений, вдохновения,
материальной стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!
Глава городского поселения «Город Амурск»Б.П.Редькин
Администрация города Амурска информирует о том, что Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой
А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих
жидкостей).
На станции Мылки группой инициативных граждан создано
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название
«Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет
депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.
22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти
границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города
зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка».
Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему.
Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома,
расположенные непосредственно в городе? Время покажет.
Традиционно, на кануне Нового года, Дворец Культуры встречает гостей на ёлке
главы города Амурска для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья. 24 декабря пришли на встречу с главой более 250 детей. Ребят ждала
интересная сказка и развлечения со сказочными героями. Никто не оставался в
стороне. Маленькие принцессы, мушкетеры, зверюшки, клоуны и волшебники, все с
большим удовольствием играли в игры, водили хоровод, пели песни. Восторгу не
было предела! По окончанию мероприятия все дети получили сладкие подарки, предоставленные
предпринимателями и администрацией города.
Выражаем благодарность участникам городского волонтерского отряда за помощь в
организации мероприятия.
В связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ в городе
Амурске и Амурском районе необходимо обеспечить в предприятиях проведение
ежедневной качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств, соблюдения температурного режима на предприятии(регулярного
проветривания помещений), использования масок персоналом(из расчета 1 маска на
3 часа использования)