По информации ФГБУ «Дальневосточного УГМС» 11-12 января 2017 г. в северных районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Николаевском, районе им. П. Осипенко) ожидается сильный снег, местами очень сильный снег, местами метель усиление ветра порывы до 23-28 м/с.

Комитет по труду и занятости Правительства Хабаровского края сообщает, что 29 декабря 2016 г. подписано Соглашение между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", Региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" и Правительством края на 2017 – 2019 годы.

Вниманию работников и работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Амурска: с 1 января 2017 года вступило в силутрехстороннееСоглашение о регулировании трудовых отношений в Хабаровском крае