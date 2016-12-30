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Союз малых городов России
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О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией
30.12.2016 г.
Вниманию руководителей предприятий торговли!
Администрация города Амурска информирует о том, что Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
 
Растёт активность наших сограждан
29.12.2016 г.
На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.
22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка».
Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему. Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома, расположенные непосредственно в городе? Время покажет.
 
Ёлка главы
29.12.2016 г.

gl.jpg Традиционно, на кануне Нового года, Дворец Культуры встречает гостей на ёлке главы города Амурска для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. 24 декабря пришли на встречу с главой более 250 детей. Ребят ждала интересная сказка и развлечения со сказочными героями. Никто не оставался в стороне. Маленькие принцессы, мушкетеры, зверюшки, клоуны и волшебники, все с большим удовольствием играли в игры, водили хоровод, пели песни. Восторгу не было предела! По окончанию мероприятия все дети получили сладкие подарки, предоставленные предпринимателями и администрацией города.
Выражаем благодарность участникам городского волонтерского отряда за помощь в организации мероприятия.

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Вниманию руководителей предприятий потребительского рынка!
29.12.2016 г.
В связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ в городе Амурске и Амурском районе необходимо обеспечить в предприятиях проведение ежедневной качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, соблюдения температурного режима на предприятии(регулярного проветривания помещений), использования масок персоналом(из расчета 1 маска на 3 часа использования)
 
Акция «Благо Дарю»
29.12.2016 г.
0005_28122016_mp.jpg В прошедшие выходные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости и поздравили детей, которые не могут посещать массовые утренники. Для 28 ребят это стало настоящим чудом, сказка сама пришла к ним в дом!
Многие ребята заранее готовятся к этой встрече: учат стихи, рисуют картинки с изображением Деда Мороза и Снегурочки, наряжают ёлку.
На протяжении 7 лет общественный Совет работающей молодёжи г. Амурска, в канун Нового года, дарит волшебные моменты детям с повышенными потребностями здоровья, а помогают совершать чудеса – предприниматели нашего города, которые предоставили сладкие подарки для всех детей.
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Новогодняя сказка
28.12.2016 г.
gl.jpg Приближается Новый 2017 год и предпраздничное настроение уже витает в воздухе. Это настроение ребята из молодежного общественного объединения «Каламбур» создали для свои подопечных.  
26 декабря в центре реабилитации детей инвалидов  ребята провели  детский утренник « Баба яга у Стилиста». Атмосфера на празднике была доброй и по-Новогоднему сказочной. Юные зрители, пришедшие на праздник, попали в настоящую сказку, где их ожидали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и другие персонажи: Баба Яга, Леший, Кикимора, Стилист и Блондинка. Вместе с ними дети совершили не только увлекательное путешествие в сказочный мир, но и разгадывали загадки , участвовали в конкурсах, играли в различные игры, пели новогодние песни, рассказывали стихи Дедушке Морозу и, конечно же, общались со сказочными персонажами. В завершение праздника все дети получили сладкие подарки от спонсоров: парикмахерская «Катрин» (ИП Цыран Н.В.) и компании «Oriflame» (Шпрингер Галина).  В мероприятии приняли участие 20 детей и их родители.
Выражаем благодарность за организацию и проведение утренника объединению «Каламбур», руководитель Блохина Надежда Владимировна и солистам группа «Зазеркалье», руководитель Орехова Надежда Петровна.
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Дом сдан, дом принят
28.12.2016 г.

0001_27122016_m17.jpg 27 декабря состоялась церемония торжественной сдачи в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по адресу пр. Мира, 17. В церемонии принял участие глава города Редькин Б.П. Он поздравил присутствующих и вручил благодарственные письма лучшим участникам строительства дома.

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Новогоднее выступление главы города
28.12.2016 г.
Уважаемые амурчане!
Уходит текущий год и наступает новый – 2017 – й. Мы вступаем в этот год с достойными результатами. Подводя итоги, мы видим, что наш народ умеет трудиться и добиваться своих целей, работать успешно и стабильно. Каких же достижений амурчане добились в уходящем году и чем он был примечателен для нас? Назову основные результаты, достигнутые городом в 2016 году.
 
Социально – экономическая ситуация
 
В текущем 2016 году администрацией города Амурска проводилась работа по сохранению достигнутого потенциала социально-экономического развития города, созданию фундамента устойчивой деятельности организаций города Амурска, повышению уровня и качества жизни населения.
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2016 году происходило в соответствии с Программой социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23.07.2015 № 163.

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С наступающим Новым 2017 годом!
27.12.2016 г.
Дорогие амурчане!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом!
Год уходящий был для нас ответственным, рабочим. Удалось сделать много для благоустройства города, развития культуры и спорта. Принято много важных и нужных решений. Город становится более благоустроенным, и мы знаем, что многие уже почувствовали перемены к лучшему.
Приоритеты и принцип работы городской власти остались прежними – ничего для себя, все только в интересах амурчан, все для блага нашего города. Чтобы через не очень длительный промежуток времени каждый почувствовал, что Амурск по-прежнему преображается, меняется к лучшему.
Хотим сказать, что успокаиваться на достигнутом никто не собирается, еще больше планируем сделать и в наступающем 2017 году.
Мы очень хотим, чтобы Амурск был красивым, чистым, уютным, чтобы амурчане гордились им и любили его, чтобы наши дети и внуки росли в Амурске и не покидали его.
Желаем всем нашим землякам в новом году счастья и любви, семейного благополучия, спокойствия и уверенности, здоровья, терпения и мудрости. Этот год несет нам перемены. Пусть у всех они будут только к лучшему!
С Новым Годом!
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Для информирования пенсионеров о доставке единовременной денежной выплаты в размере 5000 руб.
26.12.2016 г.
hotline.pngс 19 декабря будут работать  «горячие линии»
 
Почты России и ПФР
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 5 000 руб.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии. Учитывая, что единовременная выплата – это расходные обязательства 2017 года, ее финансирование из федерального бюджета будет произведено в первые рабочие дни января.
Доставка единовременной выплаты до получателей начнется с 13 января.

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