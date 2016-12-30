Администрация города Амурска информирует о том, что Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой
А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих
жидкостей).
На станции Мылки группой инициативных граждан создано
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название
«Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет
депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.
22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти
границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города
зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка».
Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему.
Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома,
расположенные непосредственно в городе? Время покажет.
Традиционно, на кануне Нового года, Дворец Культуры встречает гостей на ёлке
главы города Амурска для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья. 24 декабря пришли на встречу с главой более 250 детей. Ребят ждала
интересная сказка и развлечения со сказочными героями. Никто не оставался в
стороне. Маленькие принцессы, мушкетеры, зверюшки, клоуны и волшебники, все с
большим удовольствием играли в игры, водили хоровод, пели песни. Восторгу не
было предела! По окончанию мероприятия все дети получили сладкие подарки, предоставленные
предпринимателями и администрацией города.
Выражаем благодарность участникам городского волонтерского отряда за помощь в
организации мероприятия.
В связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ в городе
Амурске и Амурском районе необходимо обеспечить в предприятиях проведение
ежедневной качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств, соблюдения температурного режима на предприятии(регулярного
проветривания помещений), использования масок персоналом(из расчета 1 маска на
3 часа использования)
В прошедшие выходные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости и
поздравили детей, которые не могут посещать массовые утренники. Для 28 ребят
это стало настоящим чудом, сказка сама пришла к ним в дом!
Многие ребята заранее готовятся к этой встрече: учат стихи,
рисуют картинки с изображением Деда Мороза и Снегурочки, наряжают ёлку.
На протяжении 7 лет общественный Совет работающей молодёжи
г. Амурска, в канун Нового года, дарит волшебные моменты детям с повышенными
потребностями здоровья, а помогают совершать чудеса – предприниматели нашего
города, которые предоставили сладкие подарки для всех детей.
Приближается Новый 2017 год и предпраздничное настроение уже
витает в воздухе. Это настроение ребята из молодежного общественного
объединения «Каламбур» создали для свои подопечных.
26 декабря в центре реабилитации детей инвалидов ребята провели детский утренник « Баба яга у Стилиста». Атмосфера
на празднике была доброй и по-Новогоднему сказочной. Юные зрители, пришедшие на
праздник, попали в настоящую сказку, где их ожидали не только Дед Мороз и
Снегурочка, но и другие персонажи: Баба Яга, Леший, Кикимора, Стилист и
Блондинка. Вместе с ними дети совершили не только увлекательное путешествие в
сказочный мир, но и разгадывали загадки , участвовали в конкурсах, играли в
различные игры, пели новогодние песни, рассказывали стихи Дедушке Морозу и,
конечно же, общались со сказочными персонажами. В завершение праздника все дети
получили сладкие подарки от спонсоров: парикмахерская «Катрин» (ИП Цыран Н.В.)
и компании «Oriflame» (Шпрингер Галина). В мероприятии приняли участие 20 детей и их
родители.
Выражаем благодарность за организацию и проведение утренника
объединению «Каламбур», руководитель Блохина Надежда Владимировна и солистам
группа «Зазеркалье», руководитель Орехова Надежда Петровна.
27 декабря состоялась церемония торжественной сдачи в
эксплуатацию жилого многоквартирного дома по адресу пр. Мира, 17. В церемонии
принял участие глава города Редькин Б.П. Он поздравил присутствующих и вручил
благодарственные письма лучшим участникам строительства дома.
Уходит текущий год и наступает новый – 2017 – й. Мы вступаем
в этот год с достойными результатами. Подводя итоги, мы видим, что наш народ
умеет трудиться и добиваться своих целей, работать успешно и стабильно. Каких
же достижений амурчане добились в уходящем году и чем он был примечателен для
нас? Назову основные результаты, достигнутые городом в 2016 году.
Социально – экономическая ситуация
В текущем 2016 году администрацией города Амурска
проводилась работа по сохранению достигнутого потенциала
социально-экономического развития города, созданию фундамента устойчивой
деятельности организаций города Амурска, повышению уровня и качества жизни
населения.
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2016
году происходило в соответствии с Программой социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23.07.2015 № 163.
Год уходящий был для нас ответственным, рабочим. Удалось
сделать много для благоустройства города, развития культуры и спорта. Принято
много важных и нужных решений. Город становится более благоустроенным, и мы
знаем, что многие уже почувствовали перемены к лучшему.
Приоритеты и принцип работы городской власти остались
прежними – ничего для себя, все только в интересах амурчан, все для блага
нашего города. Чтобы через не очень длительный промежуток времени каждый
почувствовал, что Амурск по-прежнему преображается, меняется к лучшему.
Хотим сказать, что успокаиваться на достигнутом никто не
собирается, еще больше планируем сделать и в наступающем 2017 году.
Мы очень хотим, чтобы Амурск был красивым, чистым, уютным,
чтобы амурчане гордились им и любили его, чтобы наши дети и внуки росли в
Амурске и не покидали его.
Желаем всем нашим землякам в новом году счастья и любви,
семейного благополучия, спокойствия и уверенности, здоровья, терпения и мудрости.
Этот год несет нам перемены. Пусть у всех они будут только к лучшему!
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных
выплат, пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 5 000
руб.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в
порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей
пенсии. Учитывая, что единовременная выплата – это расходные обязательства 2017
года, ее финансирование из федерального бюджета будет произведено в первые
рабочие дни января.
Доставка единовременной выплаты до получателей начнется с 13
января.