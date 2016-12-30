Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему. Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома, расположенные непосредственно в городе? Время покажет.

На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Администрация города Амурска информирует о том, что Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".