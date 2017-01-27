С 1 февраля увеличатся страховые пенсии и ЕДВ федеральных льготников Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год**. Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии. Подробнее... Регистрация недвижимости по новым правилам С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и государственном реестре прав. Единый реестр в первую очередь позволяет ускорить процесс регистрации прав на объекты недвижимости. Подробнее... Изменим жизнь к лучшему! 20 января в г. Комсомольске – на – Амуре состоялось замечательное мероприятие - муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края (выездная площадка в г. Комсомольске – на – Амуре). В нём приняли участие представители различных некоммерческих организаций Хабаровского края: Ассамблеи народов Хабаровского края, организации «Молодёжный ресурсный центр» и др., а также сотрудники Правительства Хабаровского края. В форуме активно участвовали и наши земляки – амурчане. В рамках мероприятия были проведены экспертная сессия, два тренинга и дискуссионная площадка, а также представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из краевого бюджета. Чем только не занимаются наши активные сограждане! Подробнее... О чём должны знать пенсионеры-«путешественники» У большинства людей с назначением пенсии наступает новый этап жизни. Например, некоторые решают уехать в другой город, регион или даже заграницу. Многих из них при этом беспокоит вопросы: как будет выплачиваться честно заработанная ими пенсия, какие правила надо соблюдать для её бесперебойного получения? Развеять сомнения пенсионеров-«путешественников» поможет начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко. Подробнее... Информационное сообщение Уважаемые амурчане!

Попечительский совет благодарит всех жителей города за участие в сборе пожертвований на строительство Храма во время проведения праздника Богоявления и Крещения Господня 19 января 2017 года. Сбор средств на строительство Храма составил 5818 рублей 50 копеек.

Огромное спасибо за финансовый вклад в разработку проектно-сметной документации.

Председатель Попечительского совета по строительству Храма

Плахотник С.С.

Разъяснение законодательства С 06.01.2017 года вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467, которым утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, форма паспорта безопасности для таких объектов.

Данные требования распространяются на объекты водоснабжения и водоотведения, которые будут включены в сформированные органом исполнительной власти субъекта перечни объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию.









Подробнее... «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска» Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска» Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска» с участием представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются данным проектом. Общественные обсуждения проводятся с 24 января 2017 года по 22 февраля 2017 года. Текст проекта размещён на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в разделе «Общественная экспертиза». Определение результатов общественных обсуждений состоится на заседании общественно – политического Совета при главе городского поселения, которое состоится 02 марта 2017 года в 16 – 00 часов в зале заседаний администрации городского поселения (пр. Комсомольский,2а), и будет учитываться при голосовании членов общественно – политического Совета. Предложения и замечания по вынесенному на общественные обсуждения проекту могут быть представлены в письменной форме в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Мира, д. 14, или в электронном виде на электронную почту – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Срок приема предложений и замечаний – до 22 февраля 2017 года Проект Подробнее... День Крещения Господня День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специальных прорубях - иорданях. В городе Амурске уже пятый год подряд приход преподобного Серафима Саровского организует крещенские купания при содействии администрации города Амурска. По традиции воду освятил Протоиерей Алексий. По завершении православного обряда, глава города Б.П. Редькин поздравил амурчан с праздником. Для переодевания желающих окунуться Пассажирское автотранспортное предприятие предоставило автобусы. Сотрудники ООО «Клад» (Кулаков Н.С) угостили горячим чаем всех желающих. За порядком на территории смотрели представители управления гражданской защиты, полиции и добровольной народной дружины. Подробнее...