Администрация города Амурска объявляет о проведении с 10 февраля по 10 мар-та 2017 года девятого городского конкурса «Предприниматель года» по итогам 2016 года (постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.01.2017 № 7).
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, ве-дущих свою хозяйственную деятельность на территории города не менее 1 года.
По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почётное звание:
• «Предприниматель года» по каждой отраслевой группе: производство, сфера услуг, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и общественное пи-тание и др.
• «Лучший молодой предприниматель года»
• «Деловая женщина».
Условия участия в конкурсе изложены в «Положении о ежегодном городском кон-курсе «Предприниматель года».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме.
По всем вопросам обращаться в отдел экономики администрации города по адресу: г.Амурск, пр. Мира, 14, каб. 4, телефон 2-13-76. Адрес электронной почты:
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Вниманию руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, оказание услуг общественного питания!
Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края уведомляет, что постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 7 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" с 27 января 2017 г. на 60 суток приостанавливается розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов".
Напоминаем, что чрезмерное употребление алкогольной продукции становится причиной отравлений, в том числе со смертельным исходом.
Не допускается приобретать алкогольную продукцию, которая находится в незаконном обороте, стоимостью ниже минимальной цены, установленной Росалкогольрегулированием, без акцизных марок, имеющую посторонний запах, примеси и осадок на дне, негерметичную упаковку. Опасность для жизни и здоровья представляет суррогатная алкогольная продукция, реализуемая в местах несанкционированной торговли, а также спиртсодержащие жидкости, предназначенные для технических целей, для дезинфекции, для мытья окон, парфюмерно-косметические средства, предназначенные для наружного применения.
Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих близких! Любой суррогат алкоголя смертельно опасен!
При возникновении вопросов по качеству алкогольной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации необходимо обращаться в адрес Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по телефону 8(4212) 27-25-77, в полицию города Амурска или в отдел экономики администрации города Амурска по телефону 2-13-76
Отдел экономики администрации города Амурска
Уважаемые избиратели!
Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 на 23 апреля 2017 года назначены дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».
Сообщаем Вам об основных сроках и порядке осуществления избирательных действий:
- избирательный округ № 12 установлен решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 года № 385 в границах:
- индивидуальный поселок, весь исключая улицу Алмазную
- проспект Строителей, дома 18, 19, 19а, 19б,19в, 19г, 19а/1, 24, 26
- выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» проходит – в течение 20 дней после дня официального опубликования решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 о назначении выборов – с 01 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г.;
- представление в избирательную комиссию документов о регистрации кандидатов – не позднее 18.00 часов 08 марта 2017 г.;
- агитационный период – со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 21 апреля 2017 года.
По вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов Вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, дом 2а (помещение администрации города, каб. № 28, тел 2-22-68).
Часы работы комиссии:
в рабочие дни с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 12.45 до 14.00;
суббота и воскресенье (в период выдвижения кандидатов) – с 10.00 до 14.00.
26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.
По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:
2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.
3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.
4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.
5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.
Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».
Всего в мероприятии приняли участие 147 человек.
Правительством Хабаровского края объявлены
конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.
Положения о предоставлении
субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства
Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения
объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".
В
одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают
информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер
субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей.
Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является
софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не
менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта.
Уважаемые амурчане!
Ситуация
по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в
Амурском муниципальном районе расценивается как предэпидемическая.
Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года
превысил средний многолетний уровень.
В январе 2017 года
эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен, но
отмечается значительный рост заболеваемости (1 неделя: ОРВИ - 91 чел.,
2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в
т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети -75,4%, из них
организованные – 46,5%, школьники-32,3%.
Грипп - это вирусное
инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными
симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба,
головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение
ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли.
На сегодняшний день большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома, используя «Электронные сервисы» на сайте ПФР es.pfrf.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
Однако иногда все же требуется личное посещение органов Пенсионного фонда, например, чтобы подать заявление, предоставить оригиналы документов, получить консультацию у специалиста. В этом случае можно воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, которая доступна как гражданам, так и страхователям. Для этого в разделе «Электронные сервисы» нужно выбрать «Запись на прием» и заполнить необходимые поля. Далее – выбрать удобный день и час посещения специалиста ПФР.
Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по записи, то ее следует отменить, либо перенести визит на другое время. Это можно сделать там же – в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи» в голубом прямоугольнике справа.
Предварительная запись на прием позволяет избежать очередей и сэкономить время. Это очень удобно для занятых граждан, у которых каждая минута на счету.
Пользоваться данным сервисом можно и без регистрации на портале Госуслуг, так же как и заказать различные справки, направить в ПФР обращение, задать вопрос, найти клиентскую службу или посчитать будущую пенсию на «Пенсионном калькуляторе».