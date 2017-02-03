О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией Вниманию руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, оказание услуг общественного питания!

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края уведомляет, что постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 7 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" с 27 января 2017 г. на 60 суток приостанавливается розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов".



Отдел экономики администрации города Амурска



Уважаемые жители города Амурска! Напоминаем, что чрезмерное употребление алкогольной продукции становится причиной отравлений, в том числе со смертельным исходом.

Не допускается приобретать алкогольную продукцию, которая находится в незаконном обороте, стоимостью ниже минимальной цены, установленной Росалкогольрегулированием, без акцизных марок, имеющую посторонний запах, примеси и осадок на дне, негерметичную упаковку. Опасность для жизни и здоровья представляет суррогатная алкогольная продукция, реализуемая в местах несанкционированной торговли, а также спиртсодержащие жидкости, предназначенные для технических целей, для дезинфекции, для мытья окон, парфюмерно-косметические средства, предназначенные для наружного применения.

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих близких! Любой суррогат алкоголя смертельно опасен!

При возникновении вопросов по качеству алкогольной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации необходимо обращаться в адрес Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по телефону 8(4212) 27-25-77, в полицию города Амурска или в отдел экономики администрации города Амурска по телефону 2-13-76

Отдел экономики администрации города Амурска



Информационное сообщение избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Горо Уважаемые избиратели!

Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 на 23 апреля 2017 года назначены дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».

Сообщаем Вам об основных сроках и порядке осуществления избирательных действий:

- избирательный округ № 12 установлен решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 года № 385 в границах:

- индивидуальный поселок, весь исключая улицу Алмазную

- проспект Строителей, дома 18, 19, 19а, 19б,19в, 19г, 19а/1, 24, 26

- выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» проходит – в течение 20 дней после дня официального опубликования решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 о назначении выборов – с 01 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г.;

- представление в избирательную комиссию документов о регистрации кандидатов – не позднее 18.00 часов 08 марта 2017 г.;

- агитационный период – со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 21 апреля 2017 года.



По вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов Вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, дом 2а (помещение администрации города, каб. № 28, тел 2-22-68).



Часы работы комиссии:

в рабочие дни с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 12.45 до 14.00;

суббота и воскресенье (в период выдвижения кандидатов) – с 10.00 до 14.00.

Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!) 26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.

По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:

2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.

3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.

4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.

5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.

Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».

Всего в мероприятии приняли участие 147 человек. Подробнее...

Уважаемые амурчане! Правительством Хабаровского края объявлены конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.

Положения о предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".

В одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей. Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта. Подробнее...

Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён. Уважаемые амурчане!

Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Амурском муниципальном районе расценивается как предэпидемическая. Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года превысил средний многолетний уровень.

В январе 2017 года эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен, но отмечается значительный рост заболеваемости (1 неделя: ОРВИ - 91 чел., 2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети -75,4%, из них организованные – 46,5%, школьники-32,3%.

Грипп - это вирусное инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба, головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли. Подробнее...