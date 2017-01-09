Роль средств массовой информации в развитии общества и государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию, которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.

Охраняемые законом права и свободы человека, интересы общества и государства недостаточно провозгласить. Их нужно постоянно и неуклонно соблюдать и защищать, когда в этом возникает нужда.