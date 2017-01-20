Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный
ремонт придворцовой площади города Амурска»
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о
проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой
площади города Амурска» с участием представителей граждан и общественных
объединений, интересы которых затрагиваются данным проектом.
Общественные обсуждения проводятся с 24 января 2017 года по 22
февраля 2017 года. Текст проекта размещён на официальном сайте администрации
городского поселения «Город Амурск» в разделе «Общественная экспертиза».
Определение результатов общественных обсуждений состоится на
заседании общественно – политического Совета при главе городского поселения,
которое состоится 02 марта 2017 года в 16 – 00 часов в зале заседаний
администрации городского поселения (пр. Комсомольский,2а), и будет учитываться
при голосовании членов общественно – политического Совета.
Предложения и замечания по вынесенному на общественные обсуждения
проекту могут быть представлены в письменной форме в отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского поселения по адресу: 682640, г.
Амурск, пр. Мира, д. 14, или в электронном виде на электронную почту –
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Срок приема предложений и замечаний – до 22 февраля 2017
года
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19
января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из
самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается
массовыми купаниями в ледяной воде в специальных прорубях - иорданях.
В городе Амурске уже пятый год подряд приход преподобного Серафима
Саровского организует крещенские купания при содействии администрации города
Амурска. По традиции воду освятил Протоиерей Алексий. По завершении православного
обряда, глава города Б.П. Редькин поздравил амурчан с праздником. Для
переодевания желающих окунуться Пассажирское автотранспортное предприятие
предоставило автобусы. Сотрудники ООО «Клад» (Кулаков Н.С) угостили горячим
чаем всех желающих. За порядком на территории смотрели представители управления
гражданской защиты, полиции и добровольной народной дружины.
19 января в 14 часов 00 минут, в праздник Богоявления и
Крещения Господня, возле базы ГИМС, расположенной в районе городского пляжа,
будет совершаться богослужение и освящение водного источника для купания народа
(с 14 – 00 до 14 – 30 – церковная служба).
Данное праздничное мероприятие, совместно с администрацией
города, проводится в Амурске уже несколько лет и мы уверены, что оно будет
способствовать сплочению нашего народа и укреплению его духовных, исторических
и культурных традиций.
Приход преподобного Серафима Саровского г. Амурска
Вниманию работников и работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города Амурска: с 1 января 2017 года вступило в
силутрехстороннееСоглашение о регулировании трудовых отношений
в Хабаровском крае
Комитет по труду и занятости Правительства Хабаровского края
сообщает, что 29 декабря 2016 г. подписано Соглашение между Союзом
"Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов",
Региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского
края" и Правительством края на 2017 – 2019 годы.
По информации ФГБУ «Дальневосточного УГМС» 11-12 января 2017
г. в северных районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском,
Ульчском, Николаевском, районе им. П. Осипенко) ожидается сильный снег, местами
очень сильный снег, местами метель усиление ветра порывы до 23-28 м/с.
Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск» 2-53-01, 2-52-94
С 2011 года Фонд "Сколково" при поддержке
Правительства Российской Федерации проводит на ежегодной основе Стартап Тур
(Open Innovations Startup Tour), который зарекомендовал себя как самый
масштабный федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов,
развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких
технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России и
странах СНГ.
Хабаровск вошел в топ 20-ти городов, отобранных в ходе
онлайн голосования, которые в 2017 году будут принимать региональный Open
Innovations Startup Tour.
Стартап Тур пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года и
обещает стать знаковым мероприятием для всего Дальневосточного региона, а также
привлечь известных международных спикеров и продемонстрировать возможности
стартапов в создании инновационных технологий.
5 января волонтёры нашего города собрались, для того, чтоб
поздравить друг друга с наступающим праздником Рождества. Начался вечер с
воспоминаний о добрых делах минувшего года. Волонтёры детских и молодёжных организаций
«Городской волонтёрский отряд», «Радуга добра», «Бумеранг», «Каламбур»,
«Казачок», «Синяя птица», «ПроЧтение» в течение года реализовывали социальные
проекты, принимали участие в социальных акциях, были первыми помощниками во
всех городских мероприятиях. Держа в руках «Свечу добра», каждый вспомнил о
добрых делах, которые были сделаны в минувшем году.
Волонтёры нашего города не только хорошо работают, но и
умеют хорошо отдыхать. Ребята активно включились в игровую программу, с
удовольствием выполняли самые сложные игровые задания.
За чашечкой горячего чая поздравляли всех собравшихся с
Новым годом и Рождеством, даря друг другу самые добрые пожелания.
Завершением встречи волонтёров стал хоровод вокруг ёлки на
центральной площади города, в который были вовлечены все желающие.
Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем
Российской печати!
Роль средств массовой информации в развитии общества и
государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию,
которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы
отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является
выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.
Желаем вам новых творческих свершений, вдохновения,
материальной стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!
Глава городского поселения «Город Амурск»Б.П.Редькин
Администрация города Амурска информирует о том, что Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой
А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих
жидкостей).