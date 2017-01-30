Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!) 26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.

По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:

2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.

3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.

4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.

5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.

Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».

Всего в мероприятии приняли участие 147 человек. Подробнее...

Уважаемые амурчане! Правительством Хабаровского края объявлены конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.

Положения о предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".

В одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей. Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта. Подробнее...

Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён. Уважаемые амурчане!

Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Амурском муниципальном районе расценивается как предэпидемическая. Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года превысил средний многолетний уровень.

В январе 2017 года эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен, но отмечается значительный рост заболеваемости (1 неделя: ОРВИ - 91 чел., 2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети -75,4%, из них организованные – 46,5%, школьники-32,3%.

Грипп - это вирусное инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба, головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли. Подробнее...

Записаться на прием в Пенсионный фонд можно через интернет На сегодняшний день большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома, используя «Электронные сервисы» на сайте ПФР es.pfrf.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Однако иногда все же требуется личное посещение органов Пенсионного фонда, например, чтобы подать заявление, предоставить оригиналы документов, получить консультацию у специалиста. В этом случае можно воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, которая доступна как гражданам, так и страхователям. Для этого в разделе «Электронные сервисы» нужно выбрать «Запись на прием» и заполнить необходимые поля. Далее – выбрать удобный день и час посещения специалиста ПФР.

Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по записи, то ее следует отменить, либо перенести визит на другое время. Это можно сделать там же – в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи» в голубом прямоугольнике справа.

Предварительная запись на прием позволяет избежать очередей и сэкономить время. Это очень удобно для занятых граждан, у которых каждая минута на счету.

Пользоваться данным сервисом можно и без регистрации на портале Госуслуг, так же как и заказать различные справки, направить в ПФР обращение, задать вопрос, найти клиентскую службу или посчитать будущую пенсию на «Пенсионном калькуляторе».

С 1 февраля увеличатся страховые пенсии и ЕДВ федеральных льготников Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год**. Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии. Подробнее...

Регистрация недвижимости по новым правилам С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и государственном реестре прав. Единый реестр в первую очередь позволяет ускорить процесс регистрации прав на объекты недвижимости. Подробнее...