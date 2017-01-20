В городе Амурске уже пятый год подряд приход преподобного Серафима Саровского организует крещенские купания при содействии администрации города Амурска. По традиции воду освятил Протоиерей Алексий. По завершении православного обряда, глава города Б.П. Редькин поздравил амурчан с праздником. Для переодевания желающих окунуться Пассажирское автотранспортное предприятие предоставило автобусы. Сотрудники ООО «Клад» (Кулаков Н.С) угостили горячим чаем всех желающих. За порядком на территории смотрели представители управления гражданской защиты, полиции и добровольной народной дружины.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специальных прорубях - иорданях.

Предложения и замечания по вынесенному на общественные обсуждения проекту могут быть представлены в письменной форме в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Мира, д. 14, или в электронном виде на электронную почту – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Срок приема предложений и замечаний – до 22 февраля 2017 года

Определение результатов общественных обсуждений состоится на заседании общественно – политического Совета при главе городского поселения, которое состоится 02 марта 2017 года в 16 – 00 часов в зале заседаний администрации городского поселения (пр. Комсомольский,2а), и будет учитываться при голосовании членов общественно – политического Совета.

Общественные обсуждения проводятся с 24 января 2017 года по 22 февраля 2017 года. Текст проекта размещён на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в разделе «Общественная экспертиза».

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска» с участием представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются данным проектом.