1 февраля - 54 – я годовщина со дня образования Амурского района!
Уважаемые жители Амурского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с 54 – й годовщиной со дня образования нашего района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Благодарим всех жителей района за преданность своей малой Родине! Желаем Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днем района, дорогие земляки!
Глава городского поселения
«Город Амурск» Б.П.Редькин
26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.
По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:
2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.
3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.
4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.
5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.
Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».
Всего в мероприятии приняли участие 147 человек.
Правительством Хабаровского края объявлены
конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.
Положения о предоставлении
субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства
Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения
объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".
В
одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают
информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер
субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей.
Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является
софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не
менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта.
Уважаемые амурчане!
Ситуация
по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в
Амурском муниципальном районе расценивается как предэпидемическая.
Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года
превысил средний многолетний уровень.
В январе 2017 года
эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен, но
отмечается значительный рост заболеваемости (1 неделя: ОРВИ - 91 чел.,
2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в
т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети -75,4%, из них
организованные – 46,5%, школьники-32,3%.
Грипп - это вирусное
инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными
симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба,
головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение
ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли.
На сегодняшний день большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома, используя «Электронные сервисы» на сайте ПФР es.pfrf.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
Однако иногда все же требуется личное посещение органов Пенсионного фонда, например, чтобы подать заявление, предоставить оригиналы документов, получить консультацию у специалиста. В этом случае можно воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, которая доступна как гражданам, так и страхователям. Для этого в разделе «Электронные сервисы» нужно выбрать «Запись на прием» и заполнить необходимые поля. Далее – выбрать удобный день и час посещения специалиста ПФР.
Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по записи, то ее следует отменить, либо перенести визит на другое время. Это можно сделать там же – в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи» в голубом прямоугольнике справа.
Предварительная запись на прием позволяет избежать очередей и сэкономить время. Это очень удобно для занятых граждан, у которых каждая минута на счету.
Пользоваться данным сервисом можно и без регистрации на портале Госуслуг, так же как и заказать различные справки, направить в ПФР обращение, задать вопрос, найти клиентскую службу или посчитать будущую пенсию на «Пенсионном калькуляторе».
Управляющий ОПФР по
Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что
с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные
выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это
произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен
за 2016 год**. Вместе со страховой
пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет
4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере.
Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы;гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого
пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера
установленной пенсии.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Закон
предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости
(далее ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого
реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в государственном
кадастре недвижимости и государственном реестре прав. Единый реестр в первую очередь позволяет ускорить процесс регистрации прав на объекты недвижимости.
20 января в г. Комсомольске – на – Амуре
состоялось замечательное мероприятие - муниципальный этап Гражданского
форума Хабаровского края (выездная площадка в г. Комсомольске – на –
Амуре). В нём приняли участие представители различных некоммерческих
организаций Хабаровского края: Ассамблеи народов Хабаровского края,
организации «Молодёжный ресурсный центр» и др., а также сотрудники
Правительства Хабаровского края. В форуме активно участвовали и наши
земляки – амурчане. В рамках мероприятия были проведены экспертная
сессия, два тренинга и дискуссионная площадка, а также представлены
проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
поддержку из краевого бюджета. Чем только не занимаются наши активные
сограждане!